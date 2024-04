مانشستر سيتي يعبر نوتنغهام بثنائية ويشعل صراع اللقب

انتصر مانشستر سيتي بهدفين نظيفين (2-0) خارج ملعبه على نوتنغهام فورست الأحد، لحساب مباريات الأسبوع 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).



وأشعل الفريق السماوي صراع لقب الـ(بريميرليغ) هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 79 نقطة في وصافة لائحة الترتيب، خلف أرسنال صاحب 80 نقطة.



أقيمت المباراة في عقر دار فريق نوتنغهام فورست (ذا سيتي غراوند) أمام حشد جماهيري غفير، حيث تراجع صاحب الأرض إلى المركز 17 بـ26 نقطة.



سجّل هدفا مانشستر سيتي كل من قلب الدفاع الكرواتي جوسكو غفارديول في الدقيقة 32، والمهاجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة 71.

Goal!

Erling Haaland comes off the bench to put Man City 2-0 up! #beINPL #NFOMCI pic.twitter.com/M9Jp1Za80G

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 28, 2024