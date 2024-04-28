شاهد | أهداف مباراة أرسنال وتوتنهام (3-2)

انتصر أرسنال بنتيجة (3-2) على توتنهام في ديربي لندن الأحد، في إطار مباريات المرحلة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).



وابتعد الفريق اللندني في صدارة المسابقة -مؤقتًا- بواقع 80 نقطة، متقدًمًا بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يلعب اليوم ضد نوتنغهام فورست.



سجّل أهداف أرسنال كل من الدنماركي إيميل بيير هويبيرغ بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 15، ثم الإنجليزي بوكايو ساكا (27) والألماني كاي هافرتز (38).



في الشوط الثاني، قلّص توتنهام النتيجة بهدفين متتاليين عبر المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو (64) والمهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (87).

شاهد أهداف أرسنال وتوتنهام (3-2)