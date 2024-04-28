الرياضة سيدات الأهلي يحصدن كأس بطولة السباحة

البلاد- جدة حقق النادي الأهلي المركز الأول في بطولة السباحة للسيدات لجميع الفئات السنية، التي نظمها الاتحاد السعودي للسباحة على مدار يومين على مسبح وزارة الرياضة بجدة، فيما حل الاتحاد ثانياً، وجاء نادي وج ثالثاً. وشهدت البطولة التي اختتمت منافساتها، أمس السبت مشاركة 186 سباحة من 20 نادياً وأكاديمية. وتأتي البطولة استمراراً لمنافسات الأندية، وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية في سباحة السيدات.