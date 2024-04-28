الرياضة

سيدات الأهلي يحصدن كأس بطولة السباحة

صحيفة البلادaccess_time20 / شوال / 1445 هـ      28 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق النادي الأهلي المركز الأول في بطولة السباحة للسيدات لجميع الفئات السنية، التي نظمها الاتحاد السعودي للسباحة على مدار يومين على مسبح وزارة الرياضة بجدة، فيما حل الاتحاد ثانياً، وجاء نادي وج ثالثاً.

وشهدت البطولة التي اختتمت منافساتها، أمس السبت مشاركة 186 سباحة من 20 نادياً وأكاديمية.

وتأتي البطولة استمراراً لمنافسات الأندية، وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية في سباحة السيدات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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