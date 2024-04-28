“سدايا” تحصل على 3 شهادات آيزو للنظام الإداري

الرياض : البلاد

حصلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على 3 شهادات آيزو للنظام الإداري المتكامل في كل من نظام إدارة الجودة ISO 9001 ، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001، ونظام إدارة البيئة ISO 14001 , نظير تبنيها أفضل المعايير والإجراءات والسياسات لرفع مستوى إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية بالهيئة، مما يجسد التزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي في جميع جوانب عملها، ونتيجةً لجهودها في تطوير وتنفيذ نظام إداري متكامل يستوفي متطلبات المعيار الدولي ISO.

ويُعد حصولها على الشهادات تعزيزًا للثقة والاعتراف بها شريكًا موثوقًا ومهنيًّا يلتزم بأعلى معايير الجودة والمسؤولية الاجتماعية، وتأكيدًا لجهودها في تحسين كفاءة العمليات وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة وتقليل المخاطر والحوادث وتعزيز الاستدامة البيئية وصحة وسلامة العاملين بالهيئة.

وتعمل “سدايا” على منهجية محكمة تُمكّنها من تحديد المخاطر والتعامل معها باحترافية عالية، مع وضع الضوابط المناسبة لإدارتها والتعامل معها بشكل وقائي لخفض تأثيراتها إلى أدنى مستوى؛ بما يكفل ضمان استمرارية أعمالها والخدمات الرئيسية التي تقدمها.