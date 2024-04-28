“تعليم مكة” يحقق 20 وساماً عالمياً في برنامج جلوب البيئي

مكة المكرمة : البلاد

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 20 وساماً عالمياً شرفياً، وذلك في تقييم بيانات الربع الأول في برنامج جلوب البيئي لعام 2024.

وأوضحت إدارة التعليم أن المجالات شملت (بروتوكول الغلاف المائي، والمناخ، والغيوم، والأرض كنظام، والغطاء الأرضي، وعلم الفينولوجيا، ورطوبة التربة وخصائصها ودرجة حرارتها، والماء والغذاء الأرضي وتسلسل التربة ودرجة حرارة التربة، وعلم الهيدرولوجيا)، إلى جانب البحوث العلمية المنشورة في المعرض الافتراضي الخاص ببرنامج جلوب البيئي.

وبيَّن تعليم مكة، أن هذا الاستحقاق جاء بعد أن حققت مدرسة مكة الثانوية بنين 7 أوسمة، وتحقيق المدرسة الثانوية الـ 24 بنات 8 أوسمة، وتحقيق المدرسة الثانوية الثانية بنات 3 أوسمة، إضافةً لتحقيق المدرسة الثانوية الـ 45 بنات وسامين.

ويُعد برنامج جلوب البيئي أحد البرامج العلمية التي تدعمها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بالتعاون مع المؤسسات التربوية، ومن ضمنها وزارة التعليم؛ بهدف تعزيز روح العمل الجماعي، وتحقيق التعاون العلمي مع العلماء والطلاب في أنحاء العالم، وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في كل من العلوم، واللغة الإنجليزية، والحاسب، والرياضيات، وتوظيف الإنترنت في البحث العلمي.