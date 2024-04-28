انطلاق ملتقى «مستقبل السياحة الصحية»

البلاد – الرياض

تنطلق اليوم الأحد في العاصمة الرياض أعمال ملتقى “مستقبل السياحة الصحية”، برعاية وزارة الصحة، بهدف تعزيز دور المملكة كوجهة رئيسية في هذا القطاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وإنشاء بيئة محفزة للابتكار والتطوير للخدمات الصحية.

ويسعى الملتقى إلى أن يكون منبرًا شاملاً وفريدًا لاستكشاف الفرص وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإبراز أهمية المملكة كسوق عالمية واعدة لهذا القطاع والاستثمار في الرعاية الصحية والوجهات الجديدة، وبناء منصة سنوية عالمية جديدة مقرها الرياض.

وتشمل فعاليات الملتقى طيلة ثلاثة أيام، عروضاً تقديمية، وورش عمل، ومنتدى للباحثين الشباب، وجلسات نقاش، واجتماعات عمل ثنائية، ومناقشة مواضيع رئيسية.

وتمثل القطاعات المستهدفة في الملتقى ، مجموعة من الجهات والمؤسسات التي تشمل مكاتب التحويل الطبي، وزارات الصحة والسياحة، والمستشفيات والعيادات الطبية، وشركات الأدوية، والشركات التقنية والرياضية، بينما يشمل الحضور المستهدف قطاع الفنادق والمنتجعات العالمية، والمستثمرين والمشغلين في القطاع الصحي، والشركات العالمية الكبرى، بالإضافة إلى منسقي السياحة الصحية ومزودي خدمات الصحة الرقمية.