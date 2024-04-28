الرياضة النصر والنهضة والعدالة أبطال الجولة الماسية للمبارزة

الرياض ـ البلاد

اختتمت منافسات بطولة المملكة للمبارزة للرجال (الجولة الماسية) تحت 20 عامًا للأسلحة الثلاثة (الأبيه والسيبر والشيش)، التي أقيمت في صالة أرينا بجامعة الملك سعود في الرياض، بمشاركة 108 لاعبين. وتوج عبدالله السنيد المدير التنفيذي للاتحاد الفائزين في البطولة، حيث حقق إبراهيم الهديب (النصر) ذهبية سلاح الشيش، وحصل زميله عبدالرحمن السديري، على الفضية، وظفر مهدي القروص (العدالة) بالبرونزية. وفي منافسات سلاح الإبيه، نال حسن عابد (النهضة) الميدالية الذهبية، وحصل أحمد هزازي (الهلال) على الفضية، وحصد نور المسكين (الهدى) البرونزية. فيما انتزع عبدالله المنسف (العدالة) ذهبية سلاح السيبر، ونال محمد العمرو (النصر) الفضية، في حين ظفر حسن المنسف (العدالة) بالبرونزية.