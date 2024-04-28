الرياضة

الزمالك يقضي على أحلام” دريمز” ويتأهل لنهائي الكونفدرالية الإفريقية

صحيفة البلادaccess_time20 / شوال / 1445 هـ      28 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
تأهل فريق الزمالك المصري، لنهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد تغلبه على فريق دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في لقاء الإياب، الذي أقيم مساء اليوم في ملعب كوماسي بغانا. وكانت مباراة الذهاب بالقاهرة قد انتهت بالتعادل السلبي.

 

جاء الهدف الأول عن طريق حمزة المثلوثي في الدقيقة 12، من تسديدة من كرة عرضية، وعزز سامسون تقدم الأبيض بالهدف الثاني في الدقيقة 29. بينما أحرز مصطفى شلبي ثالث الأهداف في الدقيقة 58.

بهذه النتيجة، ينتظر الزمالك في نهائي البطولة، الفائز من مواجهة نهضة بركان المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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