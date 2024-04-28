الزمالك يقضي على أحلام” دريمز” ويتأهل لنهائي الكونفدرالية الإفريقية

محمود العوضي- جدة
تأهل فريق الزمالك المصري، لنهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد تغلبه على فريق دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في لقاء الإياب، الذي أقيم مساء اليوم في ملعب كوماسي بغانا. وكانت مباراة الذهاب بالقاهرة قد انتهت بالتعادل السلبي.
جاء الهدف الأول عن طريق حمزة المثلوثي في الدقيقة 12، من تسديدة من كرة عرضية، وعزز سامسون تقدم الأبيض بالهدف الثاني في الدقيقة 29. بينما أحرز مصطفى شلبي ثالث الأهداف في الدقيقة 58.
بهذه النتيجة، ينتظر الزمالك في نهائي البطولة، الفائز من مواجهة نهضة بركان المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري.
Zamalek SC takes the lead against Dreams FC.
Dreams FC 0-1 Zamalek SC#CAFConfederationCup #ZamalekSC #DreamsFC pic.twitter.com/3z9LJqWJ3r
— Max TV Ghana (@maxtvgh) April 28, 2024
ساسمون يضيف الهدف الثاني للزمالك في شباك دريمز ويعزز التقدم#كأس_الاتحاد_الإفريقي #الزمالك_دريمز pic.twitter.com/f4Hzp2z1lC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 28, 2024
Goal | Zamalek SC makes it three | CAF Confederation Cup
Dreams FC 0-3 Zamalek SC#CAFConfederationCup #ZamalekSC #DreamsFC pic.twitter.com/FuYJ4yjx9E
— Max TV Ghana (@maxtvgh) April 28, 2024