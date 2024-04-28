الحقيل يزور الصين ويشهد توقيع اتفاقيات

البلاد – الرياض

يبدأ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس لجنة برنامج الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال أيام، زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين، يلتقى خلالها مع عدد من المسؤولين في الحكومة الصينية ورؤساء عدد من شركات الإنشاءات والبنوك الصينية، وذلك لتعزيز الشراكة بين المملكة والصين في قطاعات التشييد والبناء والتطوير العقاري.

ويلتقي معاليه في مستهل الزيارة مع وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني ني هونغ، لبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتعزيز فرص الاستثمار في قطاعات الإسكان والتطوير العقاري والتنمية الحضرية، كما سيناقش اللقاء البرامج والاستراتيجيات والمشاريع النوعية على مستوى تنمية المدن والإنشاءات والإسكان وتقنيات البناء الحديثة. كما يلتقي عددا من قادة البنوك الصينية.

وسيشهد الحقيل، خلال الزيارة، توقيع اتفاقيات بين الشركة الوطنية للإسكان وعدد من شركات الإنشاءات الصينية لبناء آلاف الوحدات السكنية، واستقطاب كبرى المصانع لإنشاء منطقة لوجستية صناعية لمواد البناء؛ لتأمين سلاسل الامداد وخلق نموذج عمل مبتكر للتعامل مع احتياجات المشاريع السكنية المختلفة، وذلك في إطار مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملّك السكني إلى 70 % بحلول العام 2030.