الاقتصاد الخليجي يعزز أسواقه العالمية

البلاد – الرياض

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تسعى دائماً لتعزيز اقتصاداتها والسعي لفتح أسواق عالمية جديدة من خلال التعاون مع الدول والمنظمات في العالم، بما يسهم بالنفع والرفاه على شعوب دولها، وحرص مجلس التعاون وهونج كونج على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، نظراً لما يملكه الجانبان من قوة وتأثير اقتصادي سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لهما.

جاء ذلك خلال لقائه في مدينة هونج كونج بالمدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة مارغريت فونغ، والمديرة التنفيذية للتجارة والصناعة في هونج كونج ماجي وونغ، كل على حده.

وتطرقت اللقاءات إلى عدة محاور اقتصادية حيوية، منها دفع عجلة العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون وهونج كونج ، وأهمية تعزيز هذه العلاقات لفتح آفاق جديدة في المجال التجاري والاقتصادي والاستثماري.