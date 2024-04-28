الرياضة

الأهلي بطلًا لكأس بطولة الغطس للأندية

صحيفة البلادaccess_time20 / شوال / 1445 هـ      28 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تًوج فريق الأهلي بكأس بطولة الغطس للأندية لجميع الفئات السنية التي اختتمت أمس السبت على مسبح وزارة الرياضة بالرياض، وأقيمت على مدار أربعة أيام خلال الفترة 24 ـ 27 أبريل الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.

وحقق الأهلي كأس البطولة بحصوله على المركز الأول، فيما حل الهلال ثانياً والنصر بالمركز الثالث في البطولة التي شهدت مشاركة 57 لاعباً مثلوا 9 أندية، هي الأهلي والهلال والنصر وقلوة وجبة والشباب والرياض والوحدة وعكاظ، وقادها 10 حكام.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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