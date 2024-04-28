الرياضة الأهلي بطلًا لكأس بطولة الغطس للأندية

البلاد- جدة تًوج فريق الأهلي بكأس بطولة الغطس للأندية لجميع الفئات السنية التي اختتمت أمس السبت على مسبح وزارة الرياضة بالرياض، وأقيمت على مدار أربعة أيام خلال الفترة 24 ـ 27 أبريل الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة. وحقق الأهلي كأس البطولة بحصوله على المركز الأول، فيما حل الهلال ثانياً والنصر بالمركز الثالث في البطولة التي شهدت مشاركة 57 لاعباً مثلوا 9 أندية، هي الأهلي والهلال والنصر وقلوة وجبة والشباب والرياض والوحدة وعكاظ، وقادها 10 حكام.