الأهلي بطلًا لكأس بطولة الغطس للأندية

تًوج فريق الأهلي بكأس بطولة الغطس للأندية لجميع الفئات السنية التي اختتمت أمس السبت على مسبح وزارة الرياضة بالرياض، وأقيمت على مدار أربعة أيام خلال الفترة 24 ـ 27 أبريل الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.
وحقق الأهلي كأس البطولة بحصوله على المركز الأول، فيما حل الهلال ثانياً والنصر بالمركز الثالث في البطولة التي شهدت مشاركة 57 لاعباً مثلوا 9 أندية، هي الأهلي والهلال والنصر وقلوة وجبة والشباب والرياض والوحدة وعكاظ، وقادها 10 حكام.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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