اتفاقيات تسويق مانجو وفواكه جازان

البلاد – صبيا

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , النسخة الـ20 من فعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2024، وذلك بالمركز الحضاري بمحافظة صبيا ، حيث تجول سموه والحضور بالمعرض، كما رعى الحفل الثقافي للمهرجان.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد آل عطيف أن المنطقة تُنتج سنويًا أكثر من 118,000 طن من الفواكه الاستوائية. وفي ختام الحفل شهد سمو أمير المنطقة توقيع عدد من الاتفاقيات لدعم القطاع الزراعي بالمنطقة، منها تأمين معمل لتجفيف فاكهة التين والفواكه الاستوائية، وتوريد وتسويق المنتجات المحلية.