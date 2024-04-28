الإقتصاد

اتفاقيات تسويق مانجو وفواكه جازان

صحيفة البلادaccess_time20 / شوال / 1445 هـ      28 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – صبيا

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , النسخة الـ20 من فعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2024، وذلك بالمركز الحضاري بمحافظة صبيا ، حيث تجول سموه والحضور بالمعرض، كما رعى الحفل الثقافي للمهرجان.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد آل عطيف أن المنطقة تُنتج سنويًا أكثر من 118,000 طن من الفواكه الاستوائية. وفي ختام الحفل شهد سمو أمير المنطقة توقيع عدد من الاتفاقيات لدعم القطاع الزراعي بالمنطقة، منها تأمين معمل لتجفيف فاكهة التين والفواكه الاستوائية، وتوريد وتسويق المنتجات المحلية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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