إنطلاق فعاليات مهرجان الورد الطائفي

البلاد ــ الطائف

تنطلق فعاليات مهرجان الورد الطائفي “قطاف 19” الذي سيقام بمتنزه الردف بالتعاون مع الجمعية التعاونية للورد الطائفي، ابتداءً من اليوم الأحد.

وكان أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي وقف على الاستعدادات الجارية لإطلاق المهرجان، واطلع على جهود الإعداد والتجهيز، ومراحل إنشاء سجادة الورد والزهور الضخمة ، وتنفيذ الأعمال التجميلية بموقع المهرجان، تهيئة مداخل ومخارج المتنزه، وخطة تنفيذ أعمال التأهيل لشبكات الخدمات العامة من إنارة وتمديدات كهربائية وإضاءة تجميلية، وتهيئة مواقع الفعاليات والأنشطة المرافقة، وتهيئة النافورة التفاعلية، وتجهيز الممشى والأسوار والأرصفة والألعاب الرياضية، وتعزيز مجاميع ألعاب الأطفال والجلسات الأسرية في هذا المنتزه الذي يقع على مساحة تناهز نصف مليون متر مربع.

ونوه أمين الطائف بالأعمال المنجزة لإظهار هذا المهرجان بالشكل الذي يليق به فهو من أهم المواسم والمهرجانات في المملكة، وأشاد بتضافر الجهود بين الأمانة وكافة القطاعات المختصة من الشركاء، وتذليل كافة العقبات، وتوفير جميع الإمكانات لإظهار مهرجان الورد الطائفي لهذا العام بالشكل الذي يليق بهذه المحافظة السياحية والزراعية العريقة، وقام بجولة موسعة على المنتزه الذي يشهد إقبالا لافتاً من الأهالي والزوار.

واستمع من المختصين إلى شرح عن الأعمال الجارية في المهرجان والفعاليات المصاحبة، والتصاميم الجديدة لإنشاء سجادة الورود والزهور، والمناشط التي ستنفذ للأسرة والطفل، وشتلات وباقات الزهور والورود التي ستوزعها الأمانة على الزوار، بالإضافة إلى جهود إقامة المحمية الزراعية والمشتل ونموذج الحديقة المنزلية، والفعاليات والبرامج التي ستقام على مدار أيام المهرجان، وأكد المهندس عبدالله الزايدي على ضرورة الانتهاء من تهيئة كافة المرافق والخدمات لاستقبال كثافة كبيرة من الزوار وفق التوقعات، وتعزيز الأعمال التنظيمية بما يحقق النجاح المأمول للمهرجان، والتنسيق المستمر والفعال مع كافة الشركاء بالقطاعين العام والخاص، وتأمين المشاركة الفعالة لكل من له علاقة بإنتاج وتصنيع الورد الطائفي ومنتجاته.