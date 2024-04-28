أمير المدينة يُدشّن فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة

المدينة المنورة : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، فعاليات أسبوع البيئة التي تنظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، تحت شعار “تعرف بيئتك؟”، بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتحفيز العادات والسلوكيات الحميدة التي تشجع على حماية البيئة ورعايتها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقدّم مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس أيمن بن محمد السيد، شرحاً عن الفعاليات التي تستمر حتى 4 مايو المُقبل، وتشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعية والتشجيرية في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، إلى جانب إقامة أركان توعوية في المجمعات التجارية، والمدارس والجامعات، والحدائق العامة، بالإضافة إلى العروض التفاعلية، والأفلام الوثائقية للتعريف بمراكز البيئة في المملكة، وتوزيع الهدايا والشتلات وإقامة ركنًا خاصًا للأطفال وتحفيزهم على تبنّي سلوكيات بيئية صحيحة، وذلك بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة والجهات ذات العلاقة.

وأشار المهندس السيد إلى أن فرع الوزارة بالمنطقة قدّم أكثر من (43) مبادرة تطوعية مختلفة في جميع المحافظات، تشمل مبادرات التشجير وتوزيع الشتلات، وتنظيف الأودية والشواطئ، وغيرها؛ للإسهام في تطوير الخدمات المقدمة لحماية البيئة، ورفع مستوى الثقافة البيئية لتعزيز دور كل فرد في المجتمع كمشارك في حماية البيئة ومنع التلوث.

يُذكر أن فعاليات أسبوع البيئة تأتي في إطار الاهتمام بهذه الفعالية الوطنية سنوياً ويحيها الأفراد والقطاعات لنشر الثقافة البيئية، إضافة إلى تحفيز حس المسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على البيئة وتعزيز الوعي البيئي والمساهمة في الحفاظ على البيئة.