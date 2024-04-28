أكثر من 100 طالب وطالبة يشاركون في هاكثون الأمن السيبراني

الرياض : البلاد

نفذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، هاكثون الأمن السيبراني الهادف إلى تنمية قدرات الطلاب الموهوبين في مجال الأمن السيبراني وتشجيع الابتكار واكتشاف المواهب في المجال، وذلك بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من التعليم العام والجامعي.

وأوضحت الهيئة أن الهاكثون تضمّن تنفيذ محاكاة واقعية وسلسلة من التحديات التفاعلية بمستويات مختلفة ومجالات متعددة في مجالات الأمن السيبراني، واشتمل على 5 موضوعات هي (حماية الأنظمة، الهندسة العكسية، حماية تطبيقات الويب، تحليل البرمجيات، التشفير)، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة الموهوبين المشاركين في الهاكثون.

وبينت الهيئة أن هاكثون الأمن السيبراني يأتي ضمن “البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية” وفي إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها مع «موهبة»، ويستهدف الطلاب الموهوبين والمبدعين في المرحلتين الثانوية والجامعية لتنمية قدراتهم في مجالات الأمن السيبراني وذلك عبر منصة متخصصة تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE).

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.