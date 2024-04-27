المحليات

هندوراس تعفي المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول

صحيفة البلادaccess_time19 / شوال / 1445 هـ      27 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت حكومة جمهورية هندوراس، عن إعفاء المواطنين السعوديين الراغبين بزيارة الجمهورية من تأشيرة الدخول للعديد من الأغراض، وذلك بحسب ما أعلنه نائب وزير الخارجية الهندوراسي للشؤون القنصلية والهجرة بجمهورية هندوراس أنطونيو غارسيا في حسابه على منصة “إكس”.

وجاء إعلان الإعفاء من التأشيرة بحسب الإعلان بعد اللقاء الذي جمع معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمعالي وزير خارجية هندوراس إنريك رينا في العاصمة الهندوراسية تيغوسيغالبا، الذي أكد فيه الجانبان على توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز السياحة بين البلدين الصديقين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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