ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام وست هام (2-2)

استقبل ليفربول هدفًا متأخرًا لينقاد إلى تعادل بطعم الهزيمة بنتيجة (2-2) أمام وست هام يونايتد السبت، لحساب الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتقلصت آمال الفريق الـ(سكاوزي) في المنافسة على اللقب، بعد أن أصبح رصيده 75 نقطة في الترتيب الثالث، خلف أرسنال (77) ومانشستر سيتي (76).



دارت أحداث المباراة في ملعب (لندن الأولمبي) عقر دار وست هام، أين تحطمت أحلام المدرب الألماني يورغن كلوب في حصد لقب ثانٍ على مستوى الدوري.



وست تقدّم أولًا عبر الإنجليزي جارود بوين في الدقيقة 34، قبل أن يرد ليفربول بهدفين عبر روبرتسون (48) وهدف عكسي من الحارس ألفونس أريولا (65).



وقبل نهاية المباراة بـ12 دقيقة، نجح الـ(هامرز) في إدارك هدف التعادل القاتل عبر المهاجم الجامايكي المخضرم مايكل أنطونيو، بتمريرة حاسمة من بوين.

شاهد أهداف ليفربول ووست هام (2-2)