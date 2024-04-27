الأهلي يضرب موعدًا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمود العوضي- جدة
نجح فريق الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق مازيمبي الكونغولي في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي أمام نحو 50 ألف متفرج، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي بهذا التأهل يكون قد وصل للمرة الـ17 للمباراة النهائية، والخامسة على التوالي بعد خوضه نهائي نسخ 2020 و2021 و2022 و2023 و2024.
افتتح محمد عبد المنعم التسجيل للأهلي في الدقيقة 68، وعزز وسام أبو علي التقدم بالثاني في الدقيقة 84، وسجل أكرم توفيق الهدف الثالث في الدقيقة 90+12.
وسيلتقي الأهلي مع فريق الترجي التونسي الذي تغلب على فريق صن داونز في إياب نصف النهائي بهدف وحيد، الذي جرى في بريتوريا، وكان الترجي قد فاز في لقاء الذهاب بهدف وحيد أيضًا،، ليتأهل بمجموع المباراتين 0/2.
عبد المنعم يهدي الأهلي هدف التقدم
#دوري_أبطال_أفريقيا #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/DIx44DuKai
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2024
وسام أبو علي ينهي الأمور منطقياً بتسجيله الهدف الثاني
#دوري_أبطال_أفريقيا #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/BSPQSKUOTz
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2024