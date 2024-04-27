طريقة عمل فطيرة بحشو الصلصة واللحم والجبنة

وصفة فطيرة لمحبي الفطائر والبيتزا

المقادير اللازمة

للعجينة

نصف كيلو دقيق

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة لبن بودرة

ربع كوب زيت

ماء للعجن

للحشو

لحم مفروم

جزر مفروم ناعم

كرفس مفروم ناعم

بصل مفروم

عصير طماطم

صلصة مركزة

أعشاب إيطالية

ملح وفلفل

ملعقة ثوم مفروم

نصف ملعقة صغيرة سكر

جبن موزاريلا وجبن رومى مفروم

طريقة العمل

العجينة

يقلب الدقيق مع الخميرة والسكر والملح واللبن البودرة والزيت ويقلب

يضاف الماء للدقيق ونعجن حتى نحل على عجين متماسك لا يلتصق فى اليد

تترك العجينة جانباً حتى يتضاعف حجمها

فى تلك الأثناء نقوم بتحضير حشو اللحم

فى وعاء على النار، نضع قليل من الزيت النباتى ثم يضاف له البصل والجزر والكرفس والسكر والملح

يقلب حتى تذبل المكونات وتصبح شفافة مائلة للون البنى

يضاف اللحم المفروم للخليط مع الأعشاب الإيطالية والفلفل الإسود وتقلب حتى تنضج اللحمة

تضاف لها الصلصة المركزة وعصير الطماطم وتترك حتى تتسبك جيداً وتتشرب السوائل منها

ترفع من على النار وتترك لتبرد

ثم يضاف لها الجبن الموزاريلا وتقلب

نحضر العجين

يفرد فى صينية غير لاصقة مدهونة بالزيت مع مراعاة فرد العجين حتى أطراف الصينية

توضع حشوة اللحم بالمنتصف

ثم تغطى بالجبن الرومى المبشور

تخبز الفطيرة فى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون

ثم تخرج وتقدم بعد أن تبرد قليلاً