المرأه صحة و عافية

طريقة عمل فطيرة بحشو الصلصة واللحم والجبنة

نيفين عباسaccess_time19 / شوال / 1445 هـ      27 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة فطيرة لمحبي الفطائر والبيتزا

المقادير اللازمة

للعجينة
نصف كيلو دقيق
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة كبيرة لبن بودرة
ربع كوب زيت
ماء للعجن

للحشو
لحم مفروم
جزر مفروم ناعم
كرفس مفروم ناعم
بصل مفروم
عصير طماطم
صلصة مركزة
أعشاب إيطالية
ملح وفلفل
ملعقة ثوم مفروم
نصف ملعقة صغيرة سكر
جبن موزاريلا وجبن رومى مفروم

طريقة العمل

العجينة
يقلب الدقيق مع الخميرة والسكر والملح واللبن البودرة والزيت ويقلب
يضاف الماء للدقيق ونعجن حتى نحل على عجين متماسك لا يلتصق فى اليد
تترك العجينة جانباً حتى يتضاعف حجمها
فى تلك الأثناء نقوم بتحضير حشو اللحم
فى وعاء على النار، نضع قليل من الزيت النباتى ثم يضاف له البصل والجزر والكرفس والسكر والملح
يقلب حتى تذبل المكونات وتصبح شفافة مائلة للون البنى
يضاف اللحم المفروم للخليط مع الأعشاب الإيطالية والفلفل الإسود وتقلب حتى تنضج اللحمة
تضاف لها الصلصة المركزة وعصير الطماطم وتترك حتى تتسبك جيداً وتتشرب السوائل منها
ترفع من على النار وتترك لتبرد
ثم يضاف لها الجبن الموزاريلا وتقلب
نحضر العجين
يفرد فى صينية غير لاصقة مدهونة بالزيت مع مراعاة فرد العجين حتى أطراف الصينية
توضع حشوة اللحم بالمنتصف
ثم تغطى بالجبن الرومى المبشور
تخبز الفطيرة فى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون
ثم تخرج وتقدم بعد أن تبرد قليلاً

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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