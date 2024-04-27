المرأه صحة و عافية

طريقة عمل السليق الطائفي بالدجاج

نيفين عباسaccess_time19 / شوال / 1445 هـ      27 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

من أجمل الأطباق السعودية الحجازية التى تستحق التجربة

المقادير اللازمة
أرز مصرى
دجاج
زبدة أو سمن
كوب حليب
ملح
هيل حب
مستكه
بصل

طريقة العمل
فى قدر يسلق الدجاج مع ماء وهيل ومستكه والبصلة مع مراعاة إزالة الريم كلما ظهر
يترك الدجاج حتى تمام النضج
تصفى المرقة
يضاف الأرز بعد أن يغسل فى المرق
ويترك حتى يغلى
ثم يضاف له الزبدة أو السمنة
تترك حتى تمام نضج الأرز مع مراعاة تحريكه بشكل مستمر
عند تمام نضج الأرز يضاف الحليب ونستمر فى التحريك
يرفع بعد نضجه
ويوضع بصينية التقديم
وترص حبات الدجاج فوقه ويقدم السليق ساخن

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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