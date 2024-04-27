طريقة عمل السليق الطائفي بالدجاج

من أجمل الأطباق السعودية الحجازية التى تستحق التجربة

المقادير اللازمة

أرز مصرى

دجاج

زبدة أو سمن

كوب حليب

ملح

هيل حب

مستكه

بصل

طريقة العمل

فى قدر يسلق الدجاج مع ماء وهيل ومستكه والبصلة مع مراعاة إزالة الريم كلما ظهر

يترك الدجاج حتى تمام النضج

تصفى المرقة

يضاف الأرز بعد أن يغسل فى المرق

ويترك حتى يغلى

ثم يضاف له الزبدة أو السمنة

تترك حتى تمام نضج الأرز مع مراعاة تحريكه بشكل مستمر

عند تمام نضج الأرز يضاف الحليب ونستمر فى التحريك

يرفع بعد نضجه

ويوضع بصينية التقديم

وترص حبات الدجاج فوقه ويقدم السليق ساخن