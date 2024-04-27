المرأه صحة و عافية

طريقة عمل البيتزا الحلوة بالكرز الأحمر

نيفين عباسaccess_time19 / شوال / 1445 هـ      27 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

بيتزا بنكهة الكرز الأحمر

المقادير اللازمة
عجينة بيتزا
عبوة من الكرز الأحمر المحتوى على السيرب الكثيف
نصف كوب من السكر البودرة
200 جرام من الكريم تشيز
عبوة من القشطة
حبة من البيض
نصف ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبات
ملعقة كبيرة من الزيت النباتى
2 ملعقة كبيرة من الحليب
2 ملعقة كبيرة من الماء المغلى
سمسم

طريقة العمل
فى البداية، نحضر العجين وتفرد على سطح مرشوش بالطحين
توضع العجينة بعد فردها فى صينية بيتزا مدهونة زبدة
بواسطة شوكة، نقوم بعمل ثقوب فى العجين
يفرد الكرز الأحمر على العجين
ثم تثنى أطراف البيتزا على الداخل حتى لا يتسرب السيرب الخاص بالكرز أثناء الطهى
تذوب القهوة سريعة الذوبان فى الماء المغلى
ثم تخفق حبة البيض مع الحليب والزيت
يضاف للبيض خليط القهوة ثم يخفق جيداً
تدهن أطراف البيتزا بالمزيج
ثم ترش بحبات السمسم
توضع البيتزا الحلوة فى فرن مسخن مسبقاً
وتخبز حتى تمام النضج
فى تلك الأثناء، تقلب الكريم تشيز مع القشطة والسكر البودرة جيداً حتى نحصل على خليط ناعم
تخرج البيتزا من الفرن
تفرد خطوط من الكريم تشيز بالقشطة على وجه البيتزا الحلوة
ثم تقطع وتقدم باردة أو ساخنة أو دافئة بحسب الرغبة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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