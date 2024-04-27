طريقة عمل البيتزا الحلوة بالكرز الأحمر

بيتزا بنكهة الكرز الأحمر

المقادير اللازمة

عجينة بيتزا

عبوة من الكرز الأحمر المحتوى على السيرب الكثيف

نصف كوب من السكر البودرة

200 جرام من الكريم تشيز

عبوة من القشطة

حبة من البيض

نصف ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبات

ملعقة كبيرة من الزيت النباتى

2 ملعقة كبيرة من الحليب

2 ملعقة كبيرة من الماء المغلى

سمسم

طريقة العمل

فى البداية، نحضر العجين وتفرد على سطح مرشوش بالطحين

توضع العجينة بعد فردها فى صينية بيتزا مدهونة زبدة

بواسطة شوكة، نقوم بعمل ثقوب فى العجين

يفرد الكرز الأحمر على العجين

ثم تثنى أطراف البيتزا على الداخل حتى لا يتسرب السيرب الخاص بالكرز أثناء الطهى

تذوب القهوة سريعة الذوبان فى الماء المغلى

ثم تخفق حبة البيض مع الحليب والزيت

يضاف للبيض خليط القهوة ثم يخفق جيداً

تدهن أطراف البيتزا بالمزيج

ثم ترش بحبات السمسم

توضع البيتزا الحلوة فى فرن مسخن مسبقاً

وتخبز حتى تمام النضج

فى تلك الأثناء، تقلب الكريم تشيز مع القشطة والسكر البودرة جيداً حتى نحصل على خليط ناعم

تخرج البيتزا من الفرن

تفرد خطوط من الكريم تشيز بالقشطة على وجه البيتزا الحلوة

ثم تقطع وتقدم باردة أو ساخنة أو دافئة بحسب الرغبة