شاهد | شجار بين صلاح والمدرب كلوب!

اندلع شجار لفظي بين محمد صلاح، ومدربه يورغن كلوب في مباراة ليفربول ووست هام يونايتد التي انتهت بالتعادل (2-2) السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ليفربول سقط في فخ التعادل أمام الـ(هامرز) حيث تبددت آماله في المنافسة على اللقب، بحلوله ثالثًا بـ75 نقطة، خلف أرسنال (77) ومانشستر سيتي (76).

لم يبدأ صلاح (32 عامًا) المباراة أساسيًا أمام وست هام، واستعان به المدرب كلوب قبل نهاية المباراة بعشر دقائق بدلًا من زميله الكولومبي لويس دياز.



وعندما كان يهم صلاح بالنزول إلى أرضية ملعب (لندن الأولمبي) انخرط في شجار لفظي واضح مع المدرب كلوب، وتدخل زملاؤه لفض النزاع بينهما.



الشجار بين صلاح وكلوب يعكس مدى توتّر العلاقة بينهما مؤخرًا، لا سيما بعد أن انتقد المدرب اللاعب المصري حيال عجزه التهديفي في البريميرليغ.

جدير بالذكر أن صلاح فشل في التسجيل أو الصناعة في آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، مُقدّمًا مستويات ركيكة للغاية.

An interesting interaction between Mo Salah and Jurgen Klopp… #beINPL #WHULIV pic.twitter.com/WhGCHGAoZC

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 27, 2024