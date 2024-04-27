شاهد | بايرن ميونيخ يهزم فرانكفورت بثنائية كين

انتصر بايرن ميونيخ في ملعبه على إنتراخت فرانكفورت (2-1) السبت، لحساب المرحلة 31 من الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).



الفريق البافاري كان قد خسر سباق الـ(بوندس ليغا) هذا الموسم وتجرّد من لقبه الذي أحرزه في المواسم الـ11 الأخيرة، لصالح منافسه باير ليفركوزن.



سجّل هدفي بايرن ميونخ المهاجم الإنجليزي هاري كين في الدقيقتين 9 و61، في حين أحرز هدف النسور الوحيد، الفرنسي هوغو إيكيتيكي (23).



ورفع بايرن رصيده إلى 69 نقطة في وصافة لائحة الترتيب، محققًا فوزًا منويًا قبل مباراته أمام ريال مدريد الإسباني الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.



ويستقبل بايرن ميونخ في ملعبه (أليانز أرينا) ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي الأبطال، قبل مباراة الإياب في (سانتياغو برنابيو) الأسبوع المقبل.

شاهد أهداف بايرن ميونيخ وفرانكفورت 2-1