الرائد يقتنص تعادلًا مثيرًا من الاتفاق

محمود العوضي- جدة
خيم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريقعلى لقاء الاتفاق أمام نظيره الرائد، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن.
تقدم فريق الرائد بالهدف الأول في الدقيقة 10 عن طريق كريم البركاوي، قبل أن يتعادل الاتفاق في الدقيقة 71 عن طريق موسى ديمبيلي.
وسجل اللاعب هارون كمارا الهدف الثاني لفريق الاتفاق في الدقيقة 90+2، لكن تمكن الرائد من إدراك التعادل في الدقيقة 90 6 عن طريق اللاعب ماتياس نورمان.
بتلك النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل الرائد للنقطة 31 نقطة في المركز الثالث عشر.
الرائد والاتفاق يكتفيان بالتعادل (2-2)
شاهد أهداف المباراة 📺⤵️ #دوري_روشن_السعودي #الرائد_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/mWV9gbRDo9
— SSC (@ssc_sports) April 27, 2024