الرياضة

الرائد يقتنص تعادلًا مثيرًا من الاتفاق

صحيفة البلادaccess_time19 / شوال / 1445 هـ      27 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

خيم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريقعلى لقاء الاتفاق أمام نظيره الرائد، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن.

تقدم فريق الرائد بالهدف الأول في الدقيقة 10 عن طريق كريم البركاوي، قبل أن يتعادل الاتفاق في الدقيقة 71 عن طريق موسى ديمبيلي.

وسجل اللاعب هارون كمارا الهدف الثاني لفريق الاتفاق في الدقيقة 90+2، لكن تمكن الرائد من إدراك التعادل في الدقيقة 90 6 عن طريق اللاعب ماتياس نورمان.

بتلك النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل الرائد للنقطة 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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