“أبدع” منصة ممارسة الأنشطة الثقافية السعودية

الرياض : واس

تسعى منصة “أبدع” لتقديم جميع التراخيص والتصاريح الثقافية للممارسين والموهوبين السعوديين، لتمكينهم من مزاولة وممارسة الأنشطة الثقافية السعودية، والإسهام في بناء مستقبل معزز بالإبداع والتعبير الثقافي السعودي.

وتُعنى المنصة، بتعزيز إسهام القطاع الخاص في خدمة النشاط الثقافي السعودي، من خلال توفير التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة في مختلف القطاعات الثقافية، وإيجاد قطاع ثقافي متطور يسهم بشكل إيجابي في تحقيق رؤية المملكة 2030، علاوةً على وضع معايير للقطاع الثقافي من خلال تقديم منصة رقمية موحدة تسهل من الممارسات الثقافية.

وتسهم “أبدع” عبر منصتها الرقمية في تطوير القطاع الثقافي السعودي، وتمكين الممارسين والموهوبين عبر منحهم القدرة على استكشاف الفرص التي تمكنهم من تسخير إمكانياتهم الإبداعية، والانتفاع منها لبناء مجتمع حيوي معزز بالثقافة الوطنية الأصيلة،

وتتيح المنصة، الاستفادة من خدمات تراخيص خبير رعاية مقتنيات ومتاحف، وممارسة فنون أدائية، وممارس عزف موسيقي، وممارس إدارة الصوتيات الموسيقية، وممارس الإنتاج الموسيقي، ووكيل أدبي، وخبير القهوة السعودية، وممارس حرفي، ومأكولات شعبية، ومسح أثري وتنقيب عن آثار، وساقي الماء من خلال الرابط الإلكتروني: https://abdea.moc.gov.sa/about.