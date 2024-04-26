الرياضة

جيسوس يتسلم جائزة أفضل مدرّب في شهر مارس

صحيفة البلادaccess_time18 / شوال / 1445 هـ      26 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
تسلم المدير الفني لفريق الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، جائزة أفضل مدرّب في شهر مارس بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تسلم جيسوس للجائزة قبل بداية مباراة فريقه أمام الفتح، مساء اليوم الجمعة، بالجولة الـ 29 لدوري روشن.

ويدخل الهلال اللقاء متأثرًا بالخروج من دوري أبطال آسيا؛ حيث لم ينجح في تحقيق الريمونتادا المنتظرة أمام العين الإماراتي مكتفيًا بالفوز 2-1 في إياب نصف النهائي لكنه كان قد خسر 2-4 ذهابًا.

في المقابل؛ فإن الفتح يسعى للحفاظ على مركزه السادس الذي يحل فيه بـ40 نقطة بفارق الأهداف عن الاتفاق، ويأمل في تعزيز حصيلته النقطية في موسم مميز للفريق.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *