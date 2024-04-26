الرياضة جيسوس يتسلم جائزة أفضل مدرّب في شهر مارس

البلاد- جدة

تسلم المدير الفني لفريق الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، جائزة أفضل مدرّب في شهر مارس بدوري روشن السعودي للمحترفين. وجاء تسلم جيسوس للجائزة قبل بداية مباراة فريقه أمام الفتح، مساء اليوم الجمعة، بالجولة الـ 29 لدوري روشن. ويدخل الهلال اللقاء متأثرًا بالخروج من دوري أبطال آسيا؛ حيث لم ينجح في تحقيق الريمونتادا المنتظرة أمام العين الإماراتي مكتفيًا بالفوز 2-1 في إياب نصف النهائي لكنه كان قد خسر 2-4 ذهابًا. في المقابل؛ فإن الفتح يسعى للحفاظ على مركزه السادس الذي يحل فيه بـ40 نقطة بفارق الأهداف عن الاتفاق، ويأمل في تعزيز حصيلته النقطية في موسم مميز للفريق.