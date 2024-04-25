166 مليار ريال سوق الاتصالات والتقنية بالسعودية

البلاد – الرياض

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن وصول حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 166 مليار ريال خلال عام 2023، وبنسبة نمو سنوي مركب بلغت 8 % خلال الستة أعوام الماضية، وذلك خلال انعقاد أعمال النسخة العاشرة من منتدى “مؤشرات الاتصالات والتقنية” المنعقد في الرياض، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين وقادة القطاع، وشهد أربعة عروض رئيسة وجلسة نقاش استعرضت خلالها مؤشرات القطاع بالمملكة، وناقشت توجهات القطاع المستقبلية.

وانطلقت أعمال المنتدى بعرض مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات والتقنية الذي قدمه مدير عام الدراسات بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مفرح نهاري، أبرز من خلاله مدى نمو وازدهار القطاع حيث تشغل المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023.

وشهدت أعمال المنتدى تقديم العرض الثاني بعنوان “التنقل في حدود الابتكار: توجهات سوق تقنية المعلومات في المملكة”، والذي قدمه نائب رئيس شركة “IDC” للحلول المخصصة في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا والمدير الإقليمي في المملكة العربية السعودية والبحرين حمزة نقشبندي، ونائب رئيس المجموعة والمدير العام الإقليمي في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بشركة “IDC” جيوتي لالشنداني، مبرزًا أحدث التقنيات المبتكرة التي يشهدها سوق التقنية بالمملكة مع استمرار تناميها، حيث من المتوقع وصول الإنفاق على التقنية إلى 18.4 مليار دولار أمريكي في 2024، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني وتحليلات البيانات الضخمة نحو 752 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2024.

من جهته بيّن رئيس إدارة الأبحاث في الجزيرة كابيتال جاسم الجبران، أن حجم أصول الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات والتقنية يبلغ نحو 250 مليار ريال، ويشكل سوق المملكة نحو 37 % من إجمالي الأصول في القطاع بمنطقة الخليج، فيما يبلغ إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات والتقنية نحو 119 مليار ريال، وتشكل حصة المملكة 41 % من إجمالي إيرادات القطاع بالخليج، كما تصل القيمة السوقية للشركات المدرجة في قطاعي الاتصالات والتقنية إلى 379 مليار ريال، وتشكل الحصة الأكبر بمنطقة الخليج بنسبة 57 %.