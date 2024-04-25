وزارة الإعلام تنُظِّم أيام الماراثون الحضورية من “ميدياثون الحج والعمرة” مايو المقبل

الرياض : البلاد

‎تُنظِّم وزارة الإعلام أيام الماراثون الحضورية من ميدياثون الحج والعمرة -أحد مشروعات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام- بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة, وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، خلال الفترة من 23 – 25 شوال الموافق 2 – 4 مايو 2024، وذلك في مكتبة الملك فهد الوطنية بمدينة الرياض.‎

وتجاوز عدد الفرق المسجلة في البوابة الإلكترونية 1300 فريقٍ من مختلف مناطق المملكة من مواطنين ومقيمين، وتأهل منهم للمنافسة أكثر من 30 فريقًا يتنافسون في 3 مسارات هي: صناعة المحتوى الإبداعي، واللغات والترجمة، ومسار الخدمات والتسهيلات الإعلامية، لابتكار مبادرات ومشروعات إعلامية تعزز التغطية الاحترافية.‎

وتتكون أيام الماراثون من “يوم المعرفة”، و”رصيف الاستعداد”، و”يوم الماراثون”، حيث يقدم أكثر من 25 مرشدًا من الخبراء والمختصين مجموعةً من الجلسات الإرشادية في مجالات: الإعلام والاتصال، والابتكار وريادة الأعمال، والتقنية، والحج والعمرة، والقانون.‎

وتُقدّم فعاليات “ميدياثون” ما يزيد على 15 جلسة حوارية وعرضًا إثرائيًّا وورشة عمل بمشاركة أكثر من 20 متحدثًا، كما تُقيّم الأفكار من قبل أعضاء لجنة تحكيم مختصة في مجالات الإعلام والاتصال وريادة الأعمال والابتكار.‎

ويستهدف ميدياثون الحج والعمرة في نسخته لهذا العام مشاركة قطاعات الإعلام والاتصال المؤسسي في الأجهزة الحكومية، ووسائل الإعلام المختلفة، والشركات والمؤسسات الإعلامية المهنية، والجامعات والمؤسسات الأكاديمية، والجهات المتخصصة في الحج والعمرة، بالإضافة إلى مشاركة الأفراد ومنهم العاملون والممارسون في المجال الإعلامي، والعاملون في مجالات الحج والعمرة، والأكاديميون من كليات وأقسام الإعلام والاتصال والتسويق وطلبتها، والمبرمجون والمهتمون والمتخصصون بالتقنية، من المواطنين والمقيمين.

‎يذكر أنه سيتم بث جميع أيام وفعاليات الماراثون الحضورية على الهواء مباشرة عبر قناة “السعودية الآن”، والمنصات الرقمية لمنظومة الإعلام، ومنظومة الحج والعمرة، من الرابعة وحتى التاسعة مساءً.