الرياضة ميتروفيتش يقود الهلال أمام الاتحاد في كأس الملك

البلاد- جدة

أصبح الصربي الكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، جاهزًا للمشاركة مع فريقه بدايةً من لقاء الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك. ويلعب الهلال أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك مساء الثلاثاء المقبل. وغاب ميتروفيتش عن قيادة هجوم الهلال منذ الثلاثين من مارس الماضي بعد الاصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الشباب بدوري روشن. وعاد الصربي للمشاركة في التدريبات الجماعية للهلال بعد خوض رحلة علاج وتأهيل في بلده خلال الأسابيع الماضية.