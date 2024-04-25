الرياضة

ميتروفيتش يقود الهلال أمام الاتحاد في كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time17 / شوال / 1445 هـ      25 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
أصبح الصربي الكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، جاهزًا للمشاركة مع فريقه بدايةً من لقاء الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك.

ويلعب الهلال أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك مساء الثلاثاء المقبل.

وغاب ميتروفيتش عن قيادة هجوم الهلال منذ الثلاثين من مارس الماضي بعد الاصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الشباب بدوري روشن.

وعاد الصربي للمشاركة في التدريبات الجماعية للهلال بعد خوض رحلة علاج وتأهيل في بلده خلال الأسابيع الماضية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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