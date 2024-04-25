ميتروفيتش يقود الهلال أمام الاتحاد في كأس الملك

الرياضةميتروفيتش يقود الهلال أمام الاتحاد في كأس الملك صحيفة البلادaccess_time17 / شوال / 1445 هـ 25 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أصبح الصربي الكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، جاهزًا للمشاركة مع فريقه بدايةً من لقاء الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك. ويلعب الهلال أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك مساء الثلاثاء المقبل. وغاب ميتروفيتش عن قيادة هجوم الهلال منذ الثلاثين من مارس الماضي بعد الاصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الشباب بدوري روشن. وعاد الصربي للمشاركة في التدريبات الجماعية للهلال بعد خوض رحلة علاج وتأهيل في بلده خلال الأسابيع الماضية.