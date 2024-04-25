الرياضة “موعدنا الدوحة”.. وسم الجماهير لدعم الأخضر أمام أوزبكستان

البلاد- جدة

يُسيّر مجلس جمهور المنتخب السعودي حافلات للجماهير لدعم المنتخب الأولمبي أمام أوزبكستان في المباراة المقررة بينهما غدًا الجمعة؛ لحساب الدور ربع النهائي من كأس آسيا تحت 23 عامًا المقامة حالياً في قطر. وتنطلق الحافلات صباح الغد إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور المباراة المهمة التي يسعي من خلالها الأخضر الأولمبي للتأهل إلى نصف النهائي والاقتراب من تحقيق حلم التأهل إلى أولمبياد “باريس 2024″، على أن تعود الحافلات في نفس الليلة, حيث حدد مجلس الجمهور السعودي أندية الاتفاق والقادسية والفتح والعدالة والخليج مقرًا لتسجيل أسماء الجماهير الراغبة في الحضور. وتنطلق الحملة الجماهيرية لتحفيز نجوم الأخضر في مباراتهم المنتظرة ابتداءً من اليوم، تحت وسم #موعدنا_الدوحة حيث تتفاعل الجماهير مع المباراة وتوجه رسائلها للاعبين سعيًا للوصول إلى الدور نصف النهائي والمنافسة على خط إحدى البطاقات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 ويأتي ذلك ضمن جهود المجلس في منح الجماهير السعودية المشاركة الإيجابية وإظهار الدعم الدائم وتعزيز رحلة المنتخب الأولمبي بالبطولة من أجل تحقيق الهدف المنشود بحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.