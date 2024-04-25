معرض عسير يستعرض فرص الاستثمار العقاري

البلاد – أبها

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، تنطلق الثلاثاء المقبل فعاليات” معرض عسير للعقار والبناء والمنتجات التمويلية” في نسخته الثانية وتنظمه الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية على مدار ثلاثة أيام ، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري في محافظة خميس مشيط .

وأكد أمين عام الغرفة الدكتور رياض بن أحمد آل عقران أهمية المعرض في جذب الاستثمارات العقارية والخاصة بالمنتجات التمويلية لمنطقة عسير، مشيراً إلى أنه يُعد فرصة ملائمة للتعريف بالفرص الاستثمارية الجديدة في المنطقة في مختلف القطاعات، وذلك بمشاركة عدد كبير من المطورين العقاريين والمسؤولين من قطاع الإسكان والعقار والمنتجات التمويلية.

ودعا العقاريين و أصحاب المنتجات التمويلية والمستثمرين للمشاركة في المعرض والاستفادة منه من خلال عرض منتجاتهم والتعرف على منتجات الشركات الأخرى وذلك لتطوير الصورة الذهنية لمستقبل التنمية العمرانية بعسير ومناطق المملكة ككل ومعرفة تسهيلات الدولة ومبادراتها لقطاع العقارات والمنتجات التمويلية، ولفتح أسواق جديدة له بالشرق الأوسط والعالم.