في ثاني أيام كأس العلا للهجن.. السعودية والإمارات وقطر ينتزعون ألقاب أشواط فئتي الحقايق واللقايا

العلا – خالد بن مرضاح
اختتمت منافسات اليوم الثاني من كأس العلا للهجن، التي شهدت إقامة 4 أشواط لفئات حقايق “4 كم” ولقايا “5 كم” (شوطين لكل فئة)، وقد بلغ مجموع جوائز اليوم الثاني في الأشواط الأربعة لفئتي “حقايق” و”لقايا” 25.6 مليون ريال بواقع 12.8 مليون لكل فئة، نصيب أصحاب المركز الأول فيها 3.5 مليون، الثاني مليون، والثالث 500 ألف ريال.
وتمكّنت المطية “العلا” لمالكها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أولى القاب اليوم الثاني بخطفها لقب الشوط الأول “حقايق بكار” بتوقيت بلغ 5:59.318 دقيقة. وكان لقب الشوط الثاني “حقايق قعدان” من نصيب المطية “شرط” لمالكها الإماراتي محمد الكتبي بتوقيت بلغ 5.57.843 دقيقة.
في حين نجحت المطية “السايحه” لهجن زعبيل من الإمارات بتحقيق لقب الشوط الثالث (بكار) بتوقيت بلغ 7:52.343 دقيقة. وانتزعت المطية “نايد” لهجن الشحانية من قطر لقب الشوط الرابع (قعدان) بتوقيت بلغ 7:49.888 دقيقة.
وتستكمل المنافسات في اليوم الثالث غدًا من خلال 4 أشواط لفئات جذاع “6 كم” وثنايا “8 كم” (شوطين لكل فئة)، على أن تختتم المنافسات في رابع الأيام بشوطي حيل وزمول “8 كم”.
كأس العلا للهجن هي من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للهجن، وتقام على مدار 4 أيام في الفترة من 24 حتى 27 ابريل 2024، وتحتضنها قرية مغيراء للرياضات التراثية بالعلا.
وتَعِد النسخة الثانية من البطولة بتجربة استثنائية، حيث تقدم مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتجارب الثقافية والتراثية، مما يجعلها المكان المثالي لجميع أفراد العائلة. وتتضمن الفعالية عروضاً ثابتة وأخرى تفاعلية تحتفي بتاريخ العُلا والتراث الغني للمملكة العربية السعودية. تسلط العروض الموسيقية والبصرية التي ترافق الفعالية الضوء على الأهمية التاريخية للهجن في ثقافة العُلا، مبرزة تراثها ودورها الحيوي في حياة المجتمع المحلي عبر العصور.
وبالإضافة لما سبق، تشمل الفعاليات الإضافية تجربة ركوب الجمال، وتجربة “لايت برايت”، التي تتيح للضيوف إطلاق العنان لإبداعاتهم وإنشاء أشكال فنية باستخدام عصي الأكريليك والضوء، بالإضافة لفن الحناء البدوي التراثي، فضلاً عن عروض ضوء الخط العربي بعد غروب الشمس. ويمكن لضيوف العُلا الاستمتاع بتجربة محلية فريدة تتضمن تحميص وتذوق القهوة السعودية التقليدية، واكتشاف المطاعم المحلية والعالمية في منافذ المأكولات والمشروبات المميزة.