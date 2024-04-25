“سلمان” يضيء منزل الحارثي

ترافقت فرحة الزميل عبدالعزيز الحارثي، بخروج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سالمًا معافى بعد الفحوصات التي أجراها أمس، مع قدوم مولوده الجديد، الذي اختار له اسم” سلمان” تيمنًا بسلامة الملك.
أبو راكان تلقى التبريكات بمولده الجديد (سلمان) من المقربين ورجال المجتمع.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م