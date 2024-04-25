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“سلمان” يضيء منزل الحارثي

صحيفة البلادaccess_time17 / شوال / 1445 هـ      25 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

ترافقت فرحة الزميل عبدالعزيز الحارثي، بخروج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سالمًا معافى بعد الفحوصات التي أجراها أمس، مع قدوم مولوده الجديد، الذي اختار له اسم” سلمان” تيمنًا بسلامة الملك.
أبو راكان تلقى التبريكات بمولده الجديد (سلمان) من المقربين ورجال المجتمع.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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