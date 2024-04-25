رابطة المقاتلين المحترفين تطلق الموسم الافتتاحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرياض

السعودي عبدالله القحطاني يواجه المغربي طه بن داوود في النزال الرئيس

الرياض – هاني البشر

كشفت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، عن بطاقة النزالات الرئيسة للنسخة الافتتاحية من الدوري الرياضي الأسرع نمواً والأكثر ابتكاراً في العالم، التي ستقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديداً في “الصالات الخضراء” بالعاصمة السعودية الرياض.

ويتواجد على رأس قائمة المشاركين في النزالات لاعب المملكة عبدالله القحطاني الملقب بـ “السفاح” الذي سيواجه المغربي طه بن داود في نزال وزن الريشة، إلى جانب مشاركة نخبة من المقاتلين في وزن الريشة ووزن الديك، يتنافسون في أدوار إقصائية، يتأهل الفائز من كل نزال الى الدور التالي، وهو نظام حاصل على براءة اختراع في PFL.

سيتم بث جميع فعاليات المواسم الأربعة لرابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مباشر على قناة “إم بي سي أكشن”، و”شاهد”، منصة البث الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مجموعة “إم بي سي”، وستكون في متناول المشجعين في جميع أنحاء المنطقة. بالإضافة إلى رابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيكون الموسم العالمي لرابطة المقاتلين المحترفين، والموسم الأوروبي للرابطة، وأحداث سلسلة بيلاتور للأبطال، وأحداث قسم الدفع مقابل المشاهد لرابطة المقاتلين المحترفين، متاحة للمشاهدة على الشركة السعودية للرياضة SSC عبر باقة شاهد VIP+Sports. يمكن مشاهدة كل الملخصات وأبرز الأحداث على “إم بي سي أكشن”، شاهد وSSC.

ويلعب الدوري الذي سيقام بالتعاون مع شركة «سرج» للاستثمارات الرياضية، ضمن أربع جولات، يشارك فيها أفضل المقاتلين في المنطقة إبتداءً من العاصمة السعودية الرياض ثم يتوجه إلى أهم العواصم القتالية وفقاً لمعايير تسويقية وفنية تحددها الرابطة.

وأكد بيتر موراي، الرئيس التنفيذي لرابطة المقاتلين المحترفين، أن العمل مع «سرج» لبناء رابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان أمرًا مهماً للغاية، خاصة لما تتمتع به المواهب العربية من كفاءة عالية وشغف كبير وقال : “إن الرابطة تركز على خلق الفرص للمقاتلين في المنطقة لاستعراض مهاراتهم والمنافسة على الألقاب، وهذا يمنحهم مساحة للقتال، واستعراض جودة الأداء”.

وأضاف موراي: “نحن لا نخدم عشاق الفنون القتالية المختلطة فحسب، بل ندفع بهذه الرياضة نحو الأمام من خلال تنظيم بطولات رفيعة المستوى في المنطقة” موضحاً أن هدفهم هو تطوير الفنون القتالية المختلطة (MMA)، وتوسيع نطاق رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) عالمياً”.

وسيشهد الموسم الافتتاحي مشاركة المقاتلين النخبة في المنطقة مثل مواجهة عبدالله القحطاني ضد طه بن داود في نزال وزن الريشة، وعلي طالب ضد نورس أبزاخ في نزال وزن الديك و خافيير العلوي ضد رشيد الحازومي في نزال وزن الديك، وطارق إسماعيل ضد جلال الدعجة في نزال وزن الديك، و إسلام رضا ضد آدم المسكيني نزال وزن الريشة، وميدو محمد ضد يزيد حسنين في نزال وزن الريشة والياس بودغزدام ضد حسنمندور في نزال وزن الديك،ومراونبلاجويت ضد معتز عسكر في نزال وزن الديك،ومالك باسهل ضد هارش باندايا في نزال وزن الذباب وأحمد طارق ضد عبد الرحمن الحياصات في نزال وزن الريشة، و مشاركة مقاتلة من المملكة العربية السعودية وهي هتان السيف ضد ندى فهيم في نزال الهواة للسيدات.

وتعتبر الرابطة هي المنظمة الوحيدة في الفنون القتالية المختلطة التي تتميز بنظام الموسم الرياضي، حيث يتنافس المقاتلون الفرديون ضمن موسم اعتيادي، وتصفيات، وبطولة في كل عام، كما تضم القائمة المشتركة لرابطة المقاتلين المحترفين ورابطة بيلاتور 30% من مقاتليها المصنفين عالميًا بشكل مستقل ضمن أفضل 25 مقاتلًا في فئة الوزن الخاصة بهم، وهي النسبة المئوية نفسها المعتمدة في بطولة القتال النهائي (UFC).

وتتمتع رابطة المقاتلين المحترفين برؤية عالمية لتوسيع الرياضة، وبناء “دوري الأبطال في الفنون القتالية المختلطة” مع رابطة المقاتلين المحترفين في أوروبا، ورابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب المزيد من النزالات الدولية المشابهة قيد التطوير، وتتصدر رابطة المقاتلين المحترفين مجال التكنولوجيا والابتكار، وذلك من خلال برنامج PFL SmartCage الخاص بها، والذي يعمل على تعزيز تحليلات القتال، وحساب النتائج عن طريق الذكاء الاصطناعي، وتجربة مشاهدة متطورة من الجيل التالي. يتم عرض PFL في أوقات الذروة على قناتي ESPN/ESPN+ في الولايات المتحدة، ويتم بثه وعرضه في 150 دولة مع 20 شريكاً متميزاً من موزعي الحقوق.