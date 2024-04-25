آمال ماهر على موعد مع جمهور جدة في 3 مايو

جدة-ياسر خليل

في خطوة استثنائية تعكس تطور الساحة الفنية في المملكة العربية السعودية، تستعد الفنانة المصرية الشهيرة أمال ماهر لإحياء حفل لافت في جدة في يوم 3 مايو. يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة فعاليات متنوعة تقام في جدة خلال عام 2024، برعاية تقويم فعاليات جدة، وتنفيذ شركة بنش مارك.

حيث بدأت شركة بنش مارك المنظمة للحفل التجهيزات لاستضافة الحفل الغنائي في مسرح اونكس ارينا بمدينة الملك عبدالله الرياضية الذي أكتسى بحلة جديدة .

و تعتبر أمال ماهر من أبرز الفنانات العربيات اللواتي حققن شهرة واسعة بفضل أدائهن المميز والصوت القوي الذي يجذب المستمعين. وسيشهد حفل جدة القادم، الذي يعتبر الأول لها في المملكة، تقديم باقة مميزة من أجمل أعمالها بالإضافة إلى مفاجأة خاصة للجمهور السعودي.

من المقرر أن تقدم أمال ماهر في الحفل باقة متنوعة من أشهر أغاني الفنانين العرب الكبار مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، لتأخذ الجمهور في رحلة موسيقية عبر عصور الفن العربي الراقي ، بقيادة الموسيقار وليد فايد و 100 عازف .