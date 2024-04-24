حضور قوي للصناعات السعودية في الأسواق العالمية

البلاد – الرياض

استمراراً للحضور القوي للصادرات السعودية في الأسواق العالمية ، افتتح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية, جناح “صناعة سعودية” المشارك في معرض هانوفر ميسي 2024 بمدينة هانوفر بألمانيا.

واطلع الوزير على الشركات الوطنية المشاركة وابتكاراتها التقنية في القطاع الصناعي، إذ يُعدّ المعرض حدثًا صناعيًا مهمًّا يستهدف مقدمي الخدمات الصناعية والمهتمين بها من مختلف أنحاء العالم، ويستعرض أحدث الحلول لسلسلة القيمة المضافة للتصنيع بأكملها، بدءًا من الإنتاج الصناعي مرورًا بالخدمات اللوجستية وأنظمة الطاقة الصناعية، وغيرها. وتأتي مشاركة هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” في المعرض ضمن جهودها في تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة وإبراز مكانتها في الأسواق العالمية وإتاحة الفرصة للشركات لعقد الصفقات مع المشترين المحتملين من الشركات الأجنبية المستوردة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة ثامر المشرافي, أن الهيئة تركز على مساندة المصدرين، الأمر الذي يسهم في توسع أعمالهم بالأسواق الدولية، للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع الصادرات غير النفطية إلى 50 % من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي.