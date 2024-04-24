” جود بخاري” تحقق أول برونزية سعودية في البطولة الآسيوية للبلياردو

حققت لاعبة المنتخب السعودي للبلياردو جود بخاري الميدالية البرونزية في منافسات 9 كرات فتيات في البطولة الآسيوية للبلياردو للسيدات، التي تستضيفها الرياض بمشاركة 12 منتخبا.
جاء تحقيق اللاعبة جود بخاري للميدالية بعد تأهلها من دوري المجموعات إلى الأدوار النهائية، بعد احتلالها وصافة ترتيب المجموعة A، وتعثرت في نصف النهائي أمام اللاعبة شنغ جي من تايوان؛ لتضيف أول ميدالية آسيوية للسيدات السعوديات والخليجيات والعربيات في البطولة الآسيوية، في أول مشاركة سعوديه آسيوية رسمية.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري أن تحقيق الميدالية البرونزية على مستوى القارة الآسيوية، في أول مشاركة للمنتخب السعودي للسيدات يعتبر إنجازاً كبيراً، خاصة أن لاعبات المنتخبات الآسيوية يعتبرن من أفضل اللاعبات في العالم بمنافسات البلياردو.
مؤكداً أن هذا الإنجاز يعد ثمرة جهد ومتابعة ودعم سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي لاتحاد البلياردو والسنوكر، وبقية الاتحادات واللجان الرياضية وفق خطط بعيدة المدى.
وتختتم غدًا الخميس منافسات البطولة الآسيوية للسيدات والفتيات تحت 17 عاما، ويقام نهائي البطولة عند الساعة الثالثة عصرًا، فيما يقام الحفل الختامي عند الساعة الخامسة عصرا بحضور رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر مبارك الخيارين ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، حيث سيتم تتويج أصحاب المراكز الأولى في البطولة.
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