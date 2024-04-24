تقنية القطيف تعزز الإبداع والإبتكار

البلاد ــ القطيف

نظمت الكلية التقنية بالقطيف أمس برنامجًا بعنوان “الإبداع والابتكار يعزز التنمية المستدامة “، تفعيلًا لليوم العالمي للإبداع والابتكار 21 أبريل من كل عام وذلك تعزيزًا للوعي بدور الإبداع والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة.

وتضمن البرنامج معرضًا يضم بعض مبتكرات المتدربين مثل الروبوت المتحرك والطائرة المتحركة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على استخدام التفكير المبدع والتكنولوجيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعراض طريقة عمل الطابعة ثلاثية الأبعاد وكيفية الاستفادة منها.

وقدم رئيس مركز البحث والابتكار التقني بالكلية مهيب الورش، تعريف للذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه وماهي المجالات التي يمكن تطبيقه فيها، حيث استعرض برنامجًا يعمل بالذكاء الاصطناعي تم إعداده وبرمجته في الكلية يقوم بتحويل الصوت أو الحديث إلى نصوص ويمكن التحدث معه واستقبال الردود.

من جهته أكد عميد الكلية مشاري القحطاني أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات لأثرها في تحفيز المتدربين على المشاركة وتعزيز جوانب الإبداع والابتكار لديهم مما يسهم في خلق جيل واعي بأهمية التطور والتكنولوجيا الذي ينعكس على جودة الحياة والتنمية المستدامة.