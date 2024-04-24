تدشين برنامج “إقلاع” بالقطيف لرفع مستوى الوعي بآفة المخدرات

القطيف : البلاد

دشَّن محافظ القطيف المكلف إبراهيم الخريف اليوم , برنامج “إقلاع.. رحلة الوقاية والعلاج من الإدمان والإقلاع نحو الحياة”، بحضور مساعد مدير مركز التنمية بالمحافظة فاطمة اليوسف، ومدير مكافحة المخدرات بالمحافظة العميد صالح الطريقي، ومدير البرامج الوقائية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرقية أحمد الصالحي.

واطَّلع الخريف على برامج المبادرة التي ينظمها مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية والتنموية، ومحاورها التوعوية الرئيسة التي تدور حول المخدرات والجريمة، وتأثير المخدرات على الأمن، والوقاية من جرائم المخدرات، ورؤيتها ورسالتها، وأهدافها .