تحت رعاية وزير الداخلية.. “أمن المنشآت” تحتفي بتخريج 1370 مجنداً

الرياض : البلاد

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، احتفت قوات أمن المنشآت بتخريج 1370 مجندًا من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لعام 1445هـ، وذلك بحضور قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي.

وتلقى الخريجون البرامج التدريبية الميدانية والعلوم النظرية التي تؤهلهم وتصقل مهاراتهم العلمية والأمنية في جميع المجالات، وتهدف إلى تعزيز إمكاناتهم بما يحقق أعلى مستويات السلامة الأمنية لمواكبة التجهيزات الحديثة لتنفيذ أعمال قوات أمن المنشآت.