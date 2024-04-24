الأولى

تحت رعاية وزير الداخلية.. “أمن المنشآت” تحتفي بتخريج 1370 مجنداً

صحيفة البلادaccess_time16 / شوال / 1445 هـ      24 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، احتفت قوات أمن المنشآت بتخريج 1370 مجندًا من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لعام 1445هـ، وذلك بحضور قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي.

 وتلقى الخريجون البرامج التدريبية الميدانية والعلوم النظرية التي تؤهلهم وتصقل مهاراتهم العلمية والأمنية في جميع المجالات، وتهدف إلى تعزيز إمكاناتهم بما يحقق أعلى مستويات السلامة الأمنية لمواكبة التجهيزات الحديثة لتنفيذ أعمال قوات أمن المنشآت.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *