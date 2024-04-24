منتخبا الشباب والشابات لكرة السلة 3×3 يستعدان لـ” الخليجية”

البلاد- الرياض
انتظم لاعبو ولاعبات منتخب الشباب والشابات لكرة السلة 3×3 في المعسكر الإعدادي المقام في مدينة الخبر؛ استعداداً لمشاركتهم في بطولة الألعاب الخليجية للشباب بالإمارات خلال الفترة 27 – 28 / 4 / 2024.
يشرف على الجهاز الفني والطبي والإداري، المدربون كيفن كور- وإسحاق الأحمد- وإيلي مارون، والعلاج الطبيعي حسن الشرفا( رجال) وريحانة السلمان ( سيدات).
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م