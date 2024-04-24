انطلاق الملتقى العلمي الخامس لـ”صحة الطفل ” بجدة

جدة – ياسر خليل

أطلقت كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز فعاليات الملتقى العلمي الخامس لصحة الطفل، اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 بتنظيم من قسم الأطفال بكلية الطب، وتحت رعاية رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى ،وحضور عميد كلية الطب البروفيسور عمر بن إبراهيم سعادة ، ورئيس قسم طب الأطفال الدكتور مشاري العيفان ، ونخبة وصفوة من العلماء والباحثين والأطباء والطبيبات والتمريض والتغذية والتثقيف الصحي والفنيين وطلبة الطب.

وأوضح رئيس الملتقى العلمي الخامس لصحة الأطفال أستاذ واستشاري غدد الصماء وسكري الأطفال بمستشفى الجامعي الدكتور عبدالمعين عيد الأغا ، أن الملتقى وخلال ثلاثة أيام يناقش المستجدات في تشخيص وعلاج الأطفال ، إذ تم قبول 80 بحثًا في الملتقى ، لافتًا إلى أن هناك مواضيع عديدة مطروحة منها الذكاء الاصطناعي في الطب ، العلاج المبتكر بهرمونات النمو ، رعاية الأطفال المرضى سريريًا في بيئة الرعاية الصحية المنزلية ، تقييم الألم وإدارته في الرعاية التلطيفية للأطفال ، جديد العلاج بهرمونات النمو ، ابتلاع الأجسام الغريبة عند الأطفال ، نطاق القسطرة القلبية التداخلية عند الأطفال، كيفية قراءة تخطيط القلب لأطباء الأطفال ، الاضطرابات الانتيابية غير الصرعية ، تقييم وإدارة الأطفال المصابين بالحموضة ، معايير التقييم والإحالة للرأس غير الطبيعي ، التقدم الأكاديمي في طب الأطفال ، حالات صدمة الأطفال الشائعة ، اختبارات وظائف الرئة ، الرعاية التلطيفية للأطفال ، حصوات الكُلى ، ونهج الصداع عند الأطفال ، وغيرها من المواضيع المرتبطة بصحة الأطفال.

وتابع “الأغا” أن الملتقى خصص عددًا من الورش العلمية والعملية المميزة والثرية بأحدث الأساليب التعليمية، بجانب دورات مكثفة متخصصة لمتدربي البورد السعودي ، وأخرى لطلبة كليات الطب في مناطق المملكة ، مع التنويه بأنه تم اعتماد 29 ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ونوه أن الملتقى سيرشح أفضل 5 أبحاث ستنال الجوائز المخصصة لها ، بدافع تشجيع الأبحاث العلمية في مجال طب الأطفال ودعم وتقدير جهود الباحثين للاستمرار في تقديم الأفضل والأجود.