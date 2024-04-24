القصبي يستعرض مع الشركات الأمريكية فرص الأعمال

الرياض – واس

أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال لقاء مع قيادات من غرفة التجارة الأمريكية وكبرى الشركات في الولايات المتحدة على عمق العلاقة التجارية بين البلدين الصديقين.

وتناول التقدم المحرز خلال تنفيذ رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن اقتصاد المملكة منذ انطلاقها يشهد تحولاً أدى إلى فتح كثير من القطاعات الجديدة والفرص الواعدة أمام قطاع الأعمال، إلى جانب استعراض مجالات التعاون بين غرفتي التجارة في البلدين، وتبادل أفضل الممارسات بشأن تعزيز مناخ الأعمال في المملكة لجذب الشركات الأمريكية. وشارك في اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الجانب الأمريكي نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية كوش شوكسي، ونائب رئيس الغرفة لمنطقة الشرق الأوسط ستيف لوتس.

وفي وقت سابق زار معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والوفد المرافق له جامعة جورج تاون، وذلك للاطلاع على برامج التعاون وريادة الأعمال، وحوكمة الشركات والامتثال، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والفرص الناشئة.