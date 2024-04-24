الإقتصاد

القصبي يستعرض مع الشركات الأمريكية فرص الأعمال

صحيفة البلادaccess_time16 / شوال / 1445 هـ      24 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – واس

أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال لقاء مع قيادات من غرفة التجارة الأمريكية وكبرى الشركات في الولايات المتحدة على عمق العلاقة التجارية بين البلدين الصديقين.

وتناول التقدم المحرز خلال تنفيذ رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن اقتصاد المملكة منذ انطلاقها يشهد تحولاً أدى إلى فتح كثير من القطاعات الجديدة والفرص الواعدة أمام قطاع الأعمال، إلى جانب استعراض مجالات التعاون بين غرفتي التجارة في البلدين، وتبادل أفضل الممارسات بشأن تعزيز مناخ الأعمال في المملكة لجذب الشركات الأمريكية. وشارك في اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الجانب الأمريكي نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية كوش شوكسي، ونائب رئيس الغرفة لمنطقة الشرق الأوسط ستيف لوتس.

وفي وقت سابق زار معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والوفد المرافق له جامعة جورج تاون، وذلك للاطلاع على برامج التعاون وريادة الأعمال، وحوكمة الشركات والامتثال، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والفرص الناشئة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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