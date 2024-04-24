الرياض تستضيف الجولة الأولى من بطولة الدرفت في ميدان ديراب

الرياض – محمد الجليحي
يستضيف ميدان ديراب بالعاصمة السعودية الرياض، الجولة الأولى من منافسات بطولة السعودية تويوتا درفتلهذا العام 2024، خلال الفترة من 25 –26 إبريل الجاري، وتقام هذه البطولة بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة.
ينتظر عشاق رياضة المحركات مزيداً من الإثارة والحماس خلال فعاليات هذه البطولة خصوصا بعد الأداء الكبير الذي قدمه المشاركون في بطولة العام الماضي 2023، إضافة للمكانة الكبيرة التي تتمتع بها بطولة السعودية تويوتا كأكبر بطولة لرياضة المحركات في المملكة العربية السعودية، وأكثرها تنافسية، والتي تجذب أبرز السائقين من المملكة العربية السعودية والمنطقة.
وتتكون بطولة الانجراف (درفت) من ثلاث جولات، تنطلق الجولة الأولى في الرياض خلال الفترة من 25 – 26 إبريل الجاري، فيما تقام الجولة الثانية في جدة خلال الفترة من 16 – 17 مايو، أما الجولة الثالثة والأخيرة، فستقام في الطائف خلال الفترة من 27 – 28 يونيو المقبل، ويشارك في هذه البطولة نخبة أبطال الدرفت في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وهي تنقسم إلى ثلاث فئات، فئة المحترفين، وفئة شبه المحترفين، وفئة الهواة.
جدير بالذكر، أن بطولة درفت، هي إحدى بطولات السعودية تويوتا، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية للمرة الرابعة، وهي أضخم بطولة لرياضة المحركات في السعودية، وتشكل نقلة نوعية في عالم السباقات المحلية، حيث انطلقت النسخة الأولى من بطولة السعودية تويوتا في العام 2019، وعادت مرة أخرى في العام 2022 في نسختها الثانية، وفي العام 2023 انطلقت النسخة الثالثة، وشهد هذا العام 2024 انطلاقها للمرة الرابعة بحلتها الجديدة وبتنافسية أعلى، وتقام هذه البطولة في 7 مدن حول المملكة: الرياض، وجدة، والطائف، وتبوك – نيوم، والباحة، والقصيم، وحائل.
وتتكون من 7 أنواع من مختلف رياضات السيارات والدراجات النارية وهي: الراليات، والدراق، والأوتوكروس، والدرفت ، وكسر الزمن، وصعود الهضبة، والكارتنج.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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