الدعيلج: 100 مليار دولار استثمارات بقطاع الطيران المدني

البلاد – الرياض

أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أهمية الدور الذي يقوم به قطاع الطيران المدني في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مبينًا أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في إعادة رسم مستقبل قطاع الطيران المدني؛ مرتكزة على مستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للطيران، التي تسعى للتأكيد على دور المملكة الرائد في مجال الطيران المدني بمنطقة الشرق الأوسط، من خلال تمكين استثمارات بقيمة 100 مليار دولار والاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر “نمو اقتصاديات شركات الطيران” الذي نظمته شركة “AVILEASE” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف استعراض الفرص المُتاحة في قطاع الطيران المدني، بحضور نواب معالي رئيس هيئة الطيران المدني، وممثلي صندوق الاستثمارات العامة، وعددٍ من المسؤولين والمهتمين بالقطاع من مختلف دول العالم، وذلك في فندق “فور سيزون” بالرياض.

وقال: إن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران تُركز على تمكين المنافسة والكفاءة لتحقيق الاستثمار والنمو من خلال الإشراف على تنفيذها، ومتابعة تنفيذ اللوائح والأنظمة التي تُحقق السلامة والأمن والاستدامة لهذا القطاع، مشيرًا إلى وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة سعة مطار أبها ثلاثة أضعاف ليستوعب 10 ملايين مسافر بحلول عام 2030 . وأبان معاليه أن قطاع الطيران حقق تقدمًا كبيرًا في تنفيذ الإستراتيجية، واستثمارات ضخمة ومنها: إنشاء شركة طيران الرياض، وإطلاق المخطط الرئيس لمطار الملك سلمان الدولي بالرياض لخدمة ما يقرب من 100 مليون مسافر بحلول عام 2030، وافتتاح مطار البحر الأحمر الدولي، إضافة إلى توسعة المطارات في جميع أنحاء المملكة، علاوة على افتتاح المنطقة اللوجستية الخاصة المتكاملة بالرياض ، وإطلاق البرنامج الوطني للربط الجوي لدعم قطاعات السياحة والسفر في المملكة ، مشيرا إلى ارتفاع أعداد المسافرين في المملكة العام الماضي بنسبة 26% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 112 مليون مسافر ، وتحقيق زيادة في معدل الربط الجوي إلى نحو 150 وجهة.