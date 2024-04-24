أخضر التايكوندو يستعد للآسيوية

يواصل المنتخب السعودي الأول للتايكوندو معسكره التجهيزي بالرياض، الذي يستمر حتى 30 أبريل الجاري، ضمن برنامج الإعداد للمنافسات الآسيوية 2024 في فيتنام خلال الفترة من (15-18) مايو المقبل.
واستدعى المدير الفني الروسي قربان(13)لاعبًا هم: علي المبروك، أحمد المولد، زكريا غالب، رياض الظافري، فهد السميح، عبدالأله عسيري ، أحمد بن قاسم ، يوسف جار، دنيا أبو طالب، طيبة الشريف، رحمة الخواهر، عبدالباسط أبو طالب ، عيسى مجرشي، وناصر بن سعد القحطاني (مدير المنتخبات)، ويدخل الأخضر العراك بثمانية عناصر، حيث سيتم اختيارهم قبل بدء المعسكر الذي يسبق البطولة بالعاصمة الأوزبكستانية (طشقند).
يذكر أن اللاعبة دنيا أبو طالب ثالثة العالم وصاحبة الميدالية الآسيوية والمتأهلة لأولمبياد باريس 2024.
وذكر رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري أن الإحلال وتجديد الوجوه الهدف الذي نسعى لتجسيده في المنتخبات السعودية وستظهر- بإذن الله- الملامح الايجابية والأسماء اللافتة خلال المشاركات المقبلة بعد أن سجلوا الحضور في منافسات الفئات السنية، مشيراً إلى أن الثقة مزروعة بالجميع.
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