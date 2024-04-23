الرياضة د. فاطمة باناز نائبًا لرئيس الكادر الطبي بالاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

البلاد- جدة

عينت صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة عهد بنت الحسن آل سعود رئيس إدارة العمليات بالاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الدكتورة فاطمة باناز نائبًا لرئيس الكادر الطبي بالاتحاد، إلحاقًا لخبراتها الميدانية الطبية في عدد من السباقات والراليات حول المملكة، بالاضافة لخبراتها في الميدان كمتسابقة راليات. الدكتورة فاطمة باناز رئيس وحده الأبحاث والدراسات، ونائب رئيس وحدة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك عبد العزيز التجمع الصحي الأول في جدة. كانت بدايتها الميدانية مع انطلاق رالي جدة 2022، كجزء من الكادر الصحي، ومن بعدها رالي داكار السعودية العالمي، ثم نائب رئيس الكادر الصحي في رالي جدة 2023، تبعها F1 جائزة السعودية الكبرى 2023، حتى رئيس الكادر الصحي كاملًا في رالي حائل 2024 الماضي. وأعربت باناز عن فخرها بقرار التعيين وقالت: إنه قرار مهم، و سعيد في حياتي العملية، وأشكر صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة عهد بنت الحسن آل سعود رئيس إدارة العمليات بالاتحاد السعودي على اهتمامها الدائم وتعيينها الموثوقين في هذا المجال، فمنذ الصغر كان شغف الرالي وعالمه يلاحقني، وبصفة عملي كطبيبة كان صعبًا جدًا التوفيق بين الهواية والعمل وأولويات العائلة، ولكن دعم زوجي ووالديّ لي كان الحافز الأكبر لدخول هذه الرياضة، وهذا ما مكنني من المشاركة في النسخ الماضية من رالي جميل الملاحي.