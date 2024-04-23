جائزة أفضل مصرفية خاصة للبنك «الأول»

البلاد – الرياض

تألق البنك السعودي الأول بفوزه بجائزة “أفضل بنك للمصرفية الخاصة في المملكة العربية السعودية” لعام 2024 من قبل مجلة “يوروموني” وذلك للمرة الثانية على التوالي، خلال الحفل الذي أقامته المجلة لتوزيع جوائز الخدمات المصرفية الخاصة.

وتعكس الجائزة الجهود المستمرة التي يبذلها البنك في تطوير وتقديم خدمات مصرفية متميزة ومبتكرة تلبي احتياجات وتطلعات عملائه ، كما تعزز مكانته كأحد الرواد في مجال الخدمات المصرفية الخاصة ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة.

وصرح بندر الغشيان الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية في الأول: “أن حصولنا على هذه الجائزة المرموقة يوضح مدى رؤيتنا الاستراتيجية في تقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائنا، ويبرهن على التزامنا بتطوير وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي تطلعاتهم وتساهم في تنمية ثرواتهم وتحقق أهدافهم المالية.” وأضاف الغشيان: “نحن نفتخر بدورنا في تعزيز القطاع المالي وذلك من خلال تقديم خدمات مصرفية خاصة وتوفير فرص الاستثمار التي تعزز النمو الاقتصادي وتدعم رواد الاعمال والمستثمرين في تحقيق أهدافهم المالية.”