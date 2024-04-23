الرياضة

بطولة كأس العُلا للهجن تُحيي تُراث المملكة في قلب الواحة القديمة

صحيفة البلادaccess_time15 / شوال / 1445 هـ      23 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- العلا

تعود كأس العلا للهجن للمرة الثانية إلى ربوع العلا، حيث تستضيفها قرية مُغيراء للرياضات التراثية بالعُلا بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للهجن. تقام البطولة المنتظرة من 24 إلى 27 أبريل، وتمنح ضيوف العُلا وعشاق الرياضات التراثية تجربة استثنائية تجمع بين التفوق الرياضي والتجارب الثقافية والتراثية الأصيلة.

وتَعِد النسخة الثانية من البطولة بتجربة استثنائية، حيث تقدم مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتجارب الثقافية والتراثية، مما يجعلها المكان المثالي لجميع أفراد العائلة. وتتضمن الفعالية عروضاً ثابتة وأخرى جوالة تحتفي بتاريخ العُلا والتراث الغني للمملكة العربية السعودية. وتسلط العروض الموسيقية والبصرية التي ترافق الفعالية الضوء على الأهمية التاريخية للإبل في ثقافة العُلا، مبرزة تراثها ودورها الحيوي في حياة المجتمع المحلي عبر العصور.

وبالإضافة لما سبق، تشمل الفعاليات الإضافية تجربة ركوب الجمال، وتجربة “لايت برايت”، التي تتيح للضيوف إطلاق العنان لإبداعاتهم وإنشاء أشكال فنية باستخدام عصي الأكريليك والضوء، بالإضافة لفن الحناء البدوي التراثي، فضلاً عن عروض ضوء الخط العربي بعد غروب الشمس. ويمكن لضيوف العُلا الاستمتاع بتجربة محلية فريدة تتضمن تحميص وتذوق القهوة السعودية التقليدية، واكتشاف أروع النكهات المحلية والعالمية في منافذ المأكولات والمشروبات المميزة. وتستضيف الفعالية العديد من العلامات التجارية الإقليمية التي تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الملابس العصرية بتصاميم مستوحاة من الجمال، إلى جانب الهدايا التذكارية، والسلع الحرفية التي تعكس تراث العُلا وتاريخها العريق.

وتستضيف كأس العُلا للهجن 2024 أيضاً حفل جائزة العُلا للتصميم يوم الجمعة، وسيتم عرض أغطية الجمال الفائزة في قلب القرية التراثية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رامي المعلم، نائب الرئيس لإدارة الوجهات السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العلا: ” تسرنا دعوة عشاق الرياضة والتجارب الثقافية من جميع أنحاء العالم للمشاركة في النسخة الثانية من كأس العُلا للهجن، حيث تنتظرهم تجربة لا تُنسى. تعكس هذه الفعالية المميزة التزام الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالتفوق الرياضي الذي يتكامل مع الجانب الثقافي، في استعراض فريد لتراثنا السعودي الغني ورؤيتنا المستقبلية للعلا. ونستعد لتقديم احتفالية استثنائية في قلب العلا لنوفر للضيوف والعائلات تجربة رياضية ثقافية مذهلة”.

وتحتضن قرية مُغيراء للرياضات التراثية بالعُلا فعاليات بطولة كأس العُلا للهجن على مدار أربعة أيامٍ حافلةٍ بالإثارة، حيث تُشارك نخبة من نجوم هذه الرياضة من مختلف أنحاء المنطقة في جولاتٍ ومنافساتٍ عالمية المستوى. كما تتضمن جوائز قيّمة تزيد الحماس وترفع مستوى المنافسة للفوز بكأس البطولة المرموقة.

وإلى جانب العروض الثقافية والترفيهية التي ترافق البطولة، تسلّط كأس العُلا للهجن الضوء على تقاليد سباقات الهجن في المملكة والمنطقة الأوسع. كما تعكس التاريخ الغني لهذه الرياضة في المجتمع المحلي، مما يمنح الجماهير المحلية والعالمية فرصة لاستكشاف جوانبها الثقافية والتاريخية الشيّقة.

واستقطب حفل افتتاح بطولة كأس العُلا للهجن العام الماضي الآلاف من المشاركين، حيث شكّل خطوة كبيرة في تعزيز واقع هذه الرياضة على مستوى المنطقة. وتعود هذا العام بشكل أكبر، ولا سيما مع إعلان وزارة الثقافة السعودية عام 2024 عاماً للإبل، احتفالًا بدورها البارز ومكانتها المرموقة في الثقافة والتراث السعودي.

وتروي البطولة أيضاً قصة هذه الرياضة التي يعود تاريخها إلى القرن السابع الميلادي، وتسلط الضوء على الحيّز الكبير الذي تشغله الإبل في ذاكرة المنطقة وثقافة المجتمع السعودي؛ سواء في الماضي أو الحاضر؛ وذلك ضمن محيط العُلا الصحراوي بتفاصيله الساحرة.

وتتألق كأس العُلا للهجن؛ كواحدة من أبرز الفعاليات الرياضية ضمن جدول فعاليات لحظات العُلا، التي عززت مكانة العُلا كوجهة متكاملة للتجارب الثقافية والرياضية عالمية المستوى. كما تُجسّد هذه الفعالية المرموقة التزام العُلا الراسخ بالحفاظ على تراثها العريق ونقله إلى الأجيال القادمة، بما يضمن استمراريته وحضوره على الساحة العالمية.

تُقدم كأس العُلا للهجن مجموعة من تذاكر الدخول العام والممتازة ليوم واحد ويومين وأربعة أيام، لتناسب جميع الأذواق والميزانيات. تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من 50 ريالا، وتتيح إمكانية الوصول إلى فعاليات القرية التراثية، بما في ذلك عروض الترفيه المباشر والتجارب الغامرة وأنشطة الأطفال، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات وعروض التجزئة. أما تذاكر الدخول الممتازة، فتبدأ من 180 ريالًا للبالغين، وتوفر إمكانية الوصول إلى جميع مناطق الدخول العام، بالإضافة إلى صالة الاستقبال الخاصة التي تقدم خدمة الضيافة الفاخرة والمتكاملة. يرجى ملاحظة أن تذاكر الدخول الممتازة لا تسمح بدخول الأطفال دون سن الثالثة عشرة. وتتوفر أيضاً تذاكر الدخول العام لأربعة أيام بسعر 150 ريالاً، بينما تكلف تذكرة الدخول الفاخرة لمدة أربعة أيام 540 ريالاً للفرد الواحد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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