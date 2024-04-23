بطولة كأس العُلا للهجن تُحيي تُراث المملكة في قلب الواحة القديمة

البلاد- العلا
تعود كأس العلا للهجن للمرة الثانية إلى ربوع العلا، حيث تستضيفها قرية مُغيراء للرياضات التراثية بالعُلا بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للهجن. تقام البطولة المنتظرة من 24 إلى 27 أبريل، وتمنح ضيوف العُلا وعشاق الرياضات التراثية تجربة استثنائية تجمع بين التفوق الرياضي والتجارب الثقافية والتراثية الأصيلة.
وتَعِد النسخة الثانية من البطولة بتجربة استثنائية، حيث تقدم مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتجارب الثقافية والتراثية، مما يجعلها المكان المثالي لجميع أفراد العائلة. وتتضمن الفعالية عروضاً ثابتة وأخرى جوالة تحتفي بتاريخ العُلا والتراث الغني للمملكة العربية السعودية. وتسلط العروض الموسيقية والبصرية التي ترافق الفعالية الضوء على الأهمية التاريخية للإبل في ثقافة العُلا، مبرزة تراثها ودورها الحيوي في حياة المجتمع المحلي عبر العصور.
وبالإضافة لما سبق، تشمل الفعاليات الإضافية تجربة ركوب الجمال، وتجربة “لايت برايت”، التي تتيح للضيوف إطلاق العنان لإبداعاتهم وإنشاء أشكال فنية باستخدام عصي الأكريليك والضوء، بالإضافة لفن الحناء البدوي التراثي، فضلاً عن عروض ضوء الخط العربي بعد غروب الشمس. ويمكن لضيوف العُلا الاستمتاع بتجربة محلية فريدة تتضمن تحميص وتذوق القهوة السعودية التقليدية، واكتشاف أروع النكهات المحلية والعالمية في منافذ المأكولات والمشروبات المميزة. وتستضيف الفعالية العديد من العلامات التجارية الإقليمية التي تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الملابس العصرية بتصاميم مستوحاة من الجمال، إلى جانب الهدايا التذكارية، والسلع الحرفية التي تعكس تراث العُلا وتاريخها العريق.
وتستضيف كأس العُلا للهجن 2024 أيضاً حفل جائزة العُلا للتصميم يوم الجمعة، وسيتم عرض أغطية الجمال الفائزة في قلب القرية التراثية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رامي المعلم، نائب الرئيس لإدارة الوجهات السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العلا: ” تسرنا دعوة عشاق الرياضة والتجارب الثقافية من جميع أنحاء العالم للمشاركة في النسخة الثانية من كأس العُلا للهجن، حيث تنتظرهم تجربة لا تُنسى. تعكس هذه الفعالية المميزة التزام الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالتفوق الرياضي الذي يتكامل مع الجانب الثقافي، في استعراض فريد لتراثنا السعودي الغني ورؤيتنا المستقبلية للعلا. ونستعد لتقديم احتفالية استثنائية في قلب العلا لنوفر للضيوف والعائلات تجربة رياضية ثقافية مذهلة”.