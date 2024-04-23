الأزهار البنفسجية تكّون لوحة جمالية.. «شارع الفن».. مناظر خلابة ووجهة مفضلة للزوار

البلاد – أبها

جذبت الأجواء الماطرة، التي تشهدها منطقة عسير خلال الفترة الحالية المتنزهين ومحبي الطبيعة من الأهالي والمقيمين إلى الخروج للتنزه وارتياد المتنزهات والحدائق العامة، في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة؛ يصحبها زخات من البرد على عدد من المدن والمحافظات في المنطقة.

وأدت غزارة الأمطار إلى جريان الأودية والشعاب، وتكوّن بعض الشلالات الطبيعية، التي أصبحت علامة جذب وعشق للمتنزهين لتوثيقها وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أصبح «شارع الفن» الذي يقع وسط مدينة أبها، ويتميز بانتشار أشجار الجاكرندا على جنباته، وجهة مفضلة للأهالي والزوار للاستمتاع بمناظرة الخلابة، وتوثيق لحظاتهم مع أطفالهم خلال تساقط الأزهار البنفسجية، وتكوين لوحة جمالية خلابة. وتبدو العديد من المشاهد من شارع الفن، وبعض الحدائق والمتنزهات العامة، وكذلك هطول الأمطار، وتكوّن الشلالات الطبيعية في بعض وديان المنطقة.